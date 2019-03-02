К МКС отправился новейший американский космический корабль Crew Dragon в непилотируемом режиме

К отправился новейший американский космический корабль Crew Dragon в непилотируемом режиме

Вашингтон. 2 марта. ИНТЕРФАКС - Ракета-носитель Falcon 9 с новейшим американским космическим кораблем многоразового использования Crew Dragon компании SpaceX в субботу стартовала к Международной космической станции (МКС), сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Запуск был осуществлен с исторического стартового комплекса 39А на космодроме на мысе Канаверал (штат Флорида), с которого на Луну запускались американские "Аполлоны" с астронавтами на борту.

Это первый испытательный полет новейшего американского корабля Crew Dragon, который оснащен системой экстренной эвакуации экипажа на случай аварии на старте. Он осуществляется в непилотируемом режиме.

На борту семиместного корабля находится облаченный в скафандр манекен по имени Рипли, названный в честь героини фантастического фильма "Чужие". Датчики в скафандре будут отслеживать "состояние" командира корабля на всех этапах полета. Корабль также доставит для экипажа МКС 182 кг продовольствия и научного оборудования и материалов.

Со станцией корабль должен будет состыковаться самостоятельно 3 марта. Механическая рука-манипулятор Canadarm-2 МКС для захвата и присоединения корабля к станции использоваться не будет.

В составе МКС корабль пробудет пять дней. 8 марта спускаемый аппарат сойдет с орбиты и после раскрытия парашютов совершит мягкое приводнение в Атлантическом океане. Через час после приводнения он будет поднят с поверхности воды на специальное спасательное судно компании SpaceX.

Первая многоразовая ступень ракеты-носителя Falcon 9 после запуска корабля в субботу должна будет совершить управляемую посадку на плавучей платформе в Атлантике.

Первый пилотируемый полет с экипажем в составе астронавтов-ветеранов Дуга Херли и Боба Бенкена, которые ранее летали на "Шаттлах", планируется осуществить в июле этого года. Корабль отправится на МКС в двухнедельный полет. До этого, в июне, будет проведен еще один испытательный запуск корабля по неполной циклограмме для проверки надежности системы аварийного спасения капсулы экипажа. Crew Dragon оборудован 8 двигателями SuperDraco, которые в случае аварии ракеты-носителя Falcon 9, моментально уведут корабль от ракеты.

После этого корабль будет сертифицирован НАСА для полетов астронавтов на МКС.

В случае успеха уже этим летом США, спустя восемь, вновь получат собственный корабль для полетов астронавтов на орбиту.

Коммерческие пилотируемые запуски нового корабля впервые после окончания американской программы многоразовых "Шаттлов" в 2011 году позволят НАСА избавиться от зависимости от российских "Союзов", которые в настоящее время являются единственным средством доставки астронавтов США, европейских стран, Канады и Японии на МКС, отмечают западные наблюдатели.

Принадлежащая Илону Маску частная компания SpaceX разрабатывает свой пилотируемый корабль в рамках контракта с НАСА на сумму $2,6 млрд. Компания имеет также контракт с НАСА в размере $2 млрд на 20 запусков корабля в варианте космического "грузовика".

В настоящее время корпорация Boeing в рамках контракта с НАСА на сумму $4,2 млрд также работает над созданием пилотируемого корабля, который называется CST-100 Starliner. Пилотируемый полет корабля планируется совершить в августе 2019 года. Перед этим также состоятся два пуска с испытанием работы его системы аварийного спасения. Первый из них должен состояться в апреле текущего года. В отличие от спускаемого корабля компании SpaceX, который приводняется в океане, спускаемый корабль CST-100 Starliner будет приземляться на сушу в западной части США.