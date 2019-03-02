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08:33 02.03.2019

Полиция Харькова разыскивает двух мошенников по растаможке автомобилей, из-за которых пострадали более ста человек

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Полиция устанавливает местонахождение двух харьковчан, подозреваемых в мошенничестве при доставке и растаможивании автомобилей из Европы.

"Злоумышленники входили в группу лиц, которые под предлогом оказания услуг, связанных с растаможиванием транспортных средств, ввезенных на территорию Украины из других государств, путем обмана и злоупотребления доверием завладели денежными средствами граждан Украины в особо крупных размерах", - сообщает отдел коммуникаций Главного управления Нацполиции в Харьковской области.

Фото подозреваемых опубликованы на официальном сайте ведомства Харьковской области.

Правоохранители просят тех, у кого есть информация о разыскиваемых, сообщить в полицию удобным способом.

Как сообщалось, в Киевский отдел полиции Харькова обратилось более ста человек, сообщивших, что заключили соглашения с фирмой по ул.Шевченко на оказание услуг по доставке и растаможке автомобилей из Европы. Каждый из обратившихся заплатил не менее 28 тыс. грн представителям фирмы, после чего те исчезли.

Один из подозреваемых (владелец фирмы) был задержан и взят под стражу в середине февраля, однако вскоре вышел под залог в 1,5 млн грн.

Теги: #розыск #мошенники #украина #растаможка #харьков
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