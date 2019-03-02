События

07:49 02.03.2019

Боевики четырежды открывали огонь по позициям ВСУ, ранен один военный

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Боевики четырежды открывали огонь по позициям ВСУ, ранен один военный

Незаконные вооруженные формирования четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, вследствие обстрелов ранен один военнослужащий Вооруженных сил Украины, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"1 марта российские оккупационные войска четыре раза нарушили режим прекращения огня, трижды применив вооружение, запрещенное минскими договоренностями. В результате обстрелов один наш защитник был ранен", - говорится в сводке на странице штаба в Фейсбук в среду утром.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики обстреляли позиции украинских защитников у н.п. Пески из минометов калибра 82 мм.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг трижды обстрелял подразделения Объединенных сил из минометов 120-го калибра - вблизи поселка Новолуганское, из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов - у н.п. Новотошковское, из гранатометов различных систем и стрелкового оружия - в районе н.п. Шумы.

По данным украинской разведки, один боевик ранен. По уточненным данным за предыдущие сутки, 28 февраля два боевика НВФ уничтожены, пятеро ранены.

"Также вчера сбит один БПЛА противника", - добавили в штабе.

В пресс-центре штаба также отметили, что на все вражеские обстрелы подразделения Объединенных сил отвечали огнем дежурных огневых средств.

"С начала текущих суток враг обстрелял позиции наших войск из автоматических станковых гранатометов в районе населенного пункта Верхнеторецкий, что в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", - добавили в штабе.

Отмечается, что потерь среди личного состава подразделений Объединенных сил нет.

 

Теги: #оос #сводка #украина
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