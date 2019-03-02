События

06:38 02.03.2019

Полиция изъяла у двух безработных более 5 кг наркотиков и психотропов

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Полиция изъяла у двух безработных более 5 кг наркотиков и психотропов

Двое нигде не работающих одесситов хранили в арендованной квартире в центре Харькова более 5 кг наркотиков и психотропов, стоимостью около 1 млн 250 тыс. грн.

Как сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области, в четверг вечером в ходе патрулирования батальон полиции особого назначения обнаружил и изъял у 21-летнего мужчины сверток с веществом растительного происхождения. Полицейские выяснили, что наркотик он незаконно хранил с целью последующего сбыта.

"В ходе проведения следственно-оперативных действий работники полиции установили, что мужчина проживает вместе со своим 24-летним приятелем в арендованной квартире на улице Короленко. При проведении осмотра указанного жилого помещения сотрудники Киевского отдела полиции обнаружили и изъяли более 5 кг наркотических и психотропных веществ (каннабис, амфетамин, метадон, кокаин), электронные весы с наслоениями вещества порошкообразного типа и пакеты для фасовки", - говорится в сообщении.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

Теги: #украина #безработные #харьков #наркотики
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