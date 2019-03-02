Часть Крыма осталась без света из-за погодных условий и аварий

В аннексированном Крыму в результате плохих погодных условий и аварий 1 марта без света остались несколько населенных пунктов, передает издание "Крым.Реалии".

"По состоянию на 16 часов (по Крыму), предприятие "Крымэнерго" сообщало об отключении света в Керчи (частично). Также частично не было света в поселках Ленино и Калиновка Ленинского района, селах Красная поляна и Внуково Черноморского района, селе Кольцово Сакского района. В этих населенных пунктах нет света из-за ветра",- говорится в сообщении.

Как отмечается, в течение дня без света оставались Армянск, Красноперекопск и частично Евпатория. Причиной является авария в сетях "Крымэнерго". В Евпатории слабое напряжение, воды нет.

Относительно Армянска диспетчеры сообщили, что в Крыму была повреждена высоковольтная линия.