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01:49 02.03.2019

Фриз и зампомощника министра обороны США обсудили ключевые задачи Министерства по делам ветеранов Украины

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Фриз и зампомощника министра обороны США обсудили ключевые задачи Министерства по делам ветеранов Украины

Министр Ирина Фриз обсудила ключевые задачи, стоящие перед Министерством по делам ветеранов, с заместителем помощника министра обороны США Ларой Купер в Пентагоне.

"Обсудили основные задачи, которые стоят перед Министерством по делам ветеранов. В частности, остановились на ИТ-продуктах. Лора Купер готова оказать поддержку для налаживания качественной координации сотрудничества министерства… в области кибер-безопасности, в контексте создания единого государственного реестра ветеранов и разработки платформы Е-ветеран", - написала И.Фриз на странице в соцсети Фейсбук.

Кроме того, И.Фриз акцентировала внимание на поддержке программы, которая будет направлена на развитие системы защиты психического здоровья украинских ветеранов. В частности, речь шла о возможности тренинговых программ для специалистов в этой сфере.

Теги: #задачи #сша #украина #минветеранов
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