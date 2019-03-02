События

01:26 02.03.2019

В Днепре произошло ДТП с участием пяти автомобилей, пострадал один человек

1 мин читать

В Днепре произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пяти легковых автомобилей, пострадал один пассажир, сообщила пресс-служба патрульной полиции Днепропетровской области.

"Mercedes-Benz не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с автомобилем ВАЗ, который двигался в попутном направлении. Из-за столкновения автомобиль ВАЗ стал неуправляемым и совершил столкновение с попутным автомобилем DAEWOO, который в свою очередь продолжил неуправляемое движение и столкнулся с другим автомобилем DAEWOO, который также продолжил неуправляемое движение и столкнулся с автомобилем OPEL", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ДТП произошло в пятницу около 10 часов утра на ул.Каруны.

Правоохранители вызвали на место происшествия скорую медицинскую помощь. Пострадавшего пассажира направили в больницу.

Теги: #днепр #пострадавший #дтп #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

00:42 02.03.2019
Шестую апелляцию на приговор Януковичу подал госзащитник Овсянников, назначенный и затем отстраненный судом за невыполнение обязанностей

Шестую апелляцию на приговор Януковичу подал госзащитник Овсянников, назначенный и затем отстраненный судом за невыполнение обязанностей

23:51 01.03.2019
Система "Выборы" устойчива, заверяет глава СБУ

Система "Выборы" устойчива, заверяет глава СБУ

23:25 01.03.2019
Фриз посетила Вашингтонский госпиталь для ветеранов войны

Фриз посетила Вашингтонский госпиталь для ветеранов войны

23:04 01.03.2019
Лишь 40 тысяч украинцев хотят изменить адрес голосования на выборах, что ничтожно мало

Лишь 40 тысяч украинцев хотят изменить адрес голосования на выборах, что ничтожно мало

21:59 01.03.2019
Стоимость избирательной пирамиды составляет около $82 млн

Стоимость избирательной пирамиды составляет около $82 млн

21:40 01.03.2019
Избирательный процесс на президентских выборах будут обеспечивать 131 тысяча полицейских

Избирательный процесс на президентских выборах будут обеспечивать 131 тысяча полицейских

19:54 01.03.2019
У Гаагского арбитража нет юрисдикции на рассмотрение иска "Нафтогаза" и других к РФ - Минюст России

У Гаагского арбитража нет юрисдикции на рассмотрение иска "Нафтогаза" и других к РФ - Минюст России

18:24 01.03.2019
Боевики с полуночи три раза обстреляли позиции ООС, ранен украинский военный

Боевики с полуночи три раза обстреляли позиции ООС, ранен украинский военный

17:14 01.03.2019
Черное море станет для РФ "Бермудским треугольником" - Климкин

Черное море станет для РФ "Бермудским треугольником" - Климкин

16:08 01.03.2019
Посольство США приветствовало решения Кабмина о 10-летней стратегии повышения качества медобразования и запуска работы е-рецепта

Посольство США приветствовало решения Кабмина о 10-летней стратегии повышения качества медобразования и запуска работы е-рецепта

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

У Гаагского арбитража нет юрисдикции на рассмотрение иска "Нафтогаза" и других к РФ - Минюст России

Технические эксперты МВФ с 5 по 13 марта будут работать в Украине

"Нафтогаз" изучает возможность закачки дополнительного объема газа в ПХГ на случай провала переговоров с "Газпромом" по транзиту - глава НАК

С 15 марта возобновляется регулярное авиационное сообщение с Ужгородом – Порошенко

В Закарпатье в горах потерялось двое туристов, ведутся поиски

ПОСЛЕДНЕЕ

Власти Канады инициировали процесс экстрадиции дочери главы Huawei в США

Апелляция по мере пресечения Мангеру перенесена на 4 марта

НАПК предлагает две модели для определения незаконного обогащения после решения КС

На ММК им.Ильича в присутствии Порошенко открыли новую машину непрерывного литья заготовок

Февраль-2019 в Киеве стал одним из самых теплых за 139 лет метеонаблюдений – обсерватория

Апелляционный суд определил состав коллегии для рассмотрения жалоб на приговор Януковичу по делу о госизмене

Полиция открыла дело за групповое хулиганство возле Херсонского горсовета

Пенс обещает построить стену на границе с Мексикой до конца президентского срока Трампа

Апелляционный суд отказал Генпрокуратуре в доступе к источникам журналиста "Нового времени"

Технические эксперты МВФ с 5 по 13 марта будут работать в Украине

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА