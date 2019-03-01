Апелляция по мере пресечения Мангеру перенесена на 4 марта

Заседание суда по рассмотрению апелляции на избрания меры пресечения подозреваемому в организации убийства общественной активистки Екатерины Гандзюк Владиславу Мангеру состоится 4 марта, тогда как 3 марта срок избранной меры пресечения истекает, сообщает общественная инициатива "Кто заказал Катю Гандзюк" на своей странице в соцсети Facebook.

"Сегодня с третьей попытки на заседание по апелляции об избрании меры пресечения В.Мангеру появились, наконец, и обвиняемый и адвокаты. С самого утра разбирательство дела адвокаты затягивали. Тонной бессодержательных ходатайств об отводах и другие запросы. Дотянув до вечера, суд объявил о перерыве в заседании до 4-го марта 17:10. Но! Сам срок меры пресечения заканчивается 3-го марта", - говорится в сообщении.

В общественной инициативе отмечают, что это дает В.Мангеру возможность в тот же день, "например, покинуть страну".

Активисты расценивают это как бездеятельность и саботаж системы правопорядка и правосудия, и что "ни судебная ветвь, ни прокуратура не имеют достаточной мотивации для установления справедливости в этом деле".

Как сообщалось, отец погибшей советницы мэра Херсона Е.Гандзюк Виктор Гандзюк на заседании ВСК Верховной Рады по контролю над расследованием нападений на общественных активистов выразил надежду, что партии "Блок Петра Порошенко" и "Батькивщина" прекратят политическое сотрудничество с членами этих партий из Херсонского областного совета и государственной областной администрации, которые сотрудничают с подозреваемым в организации убийства его дочери. По словам В.Гандзюка, с этим подозреваемым сотрудничает, в частности, председатель Херсонского облсовета, член партии "Батькивщина" В.Мангер.

31 января В.Мангер принял решение выйти из партии "Батькивщина" на время расследования дела об убийстве Е.Гандзюк. Он подчеркнул, что считает обвинения в свой адрес в связи с делом Е.Гандзюк безосновательными и голословными.

11 февраля генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что В.Мангеру объявлено о подозрении в организации убийства Е.Гандзюк. 15 февраля Шевченковский районный суд Киева избрал В.Мангеру меру пресечения в виде содержания под стражей до 3 марта (на 16 дней) с правом внесения залога в размере 2 млн 497 тыс. грн. В тот же день он вышел из СИЗО после внесения залога.

28 ферваля Шевченковский районный суд Киева отложил по просьбе обвинения рассмотрение ходатайства о продлении срока действия обязательств, возложенных на В.Мангера. Также в информации суда отмечается, что в ходе судебного заседания сторона защиты заявила отвод следственному судье.