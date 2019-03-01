На ММК им.Ильича в присутствии Порошенко открыли новую машину непрерывного литья заготовок

Президент Украины Петр Порошенко в пятницу в рамках рабочей поездки в Донецкую область принял участие в запуске машины непрерывного литья заготовок (МНЛЗ) №4 на Мариупольском металлургическом комбинате (ММК) им.Ильича.

"Сегодня я рад видеть, что Украина поднимается в рейтинге стран-производителей стали. За последний год мы поднялись с 14-го на 12-е место. Я мечтаю видеть Украину лидером. Лидером региональным, лидером промышленным, лидером металлургии, лидером машиностроения благодаря инвестициям. Верю в то, что это вполне возможно. И сегодня на производстве в этих цехах я имел возможность неоднократно в этом убедиться", - сказал П.Порошенко во время посещения ММК им.Ильича, сообщила пресс-служба главы государства.

Он выразил удовлетворение тем, что на комбинате во втором полугодии 2018 года увеличилась заработная плата. "Средняя зарплата на предприятии составляет 18 тыс. грн. И украинцы возвращаются с металлургических заводов Словакии и сегодня работают здесь", - констатировал президент.

П.Порошенко также отметил, что его миссия не только принять участие в запуске промышленной линии. "Сегодня моя миссия поблагодарить каждого из вас за то, что бок о бок тогда отстояли украинскую землю", - сказал он.

ЧАО "Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича" - одно из крупнейших предприятий Украины с полным металлургическим циклом. Комбинат специализируется на производстве агломерата, чугуна, стальных слитков, катаной и литой заготовки, высококачественного стального листа, нефтепроводных, газо- и водопроводных труб и др. Продукция комбината экспортируется в более чем 80 стран мира.