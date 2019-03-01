Февраль-2019 в Киеве стал одним из самых теплых за 139 лет метеонаблюдений – обсерватория

Февраль в Киеве в текущем году вошел в десятку самых теплых последних зимних месяцев за 139 лет метеорологических наблюдений.

Как сообщается на сайте Центральной геофизической обсерватории им. Б.Срезневского в пятницу, среднемесячная температура воздуха февраля в Киеве составила 0,6°С, что выше климатической нормы на 4,8°С.

"Это уже седьмой подряд февраль, который оказался теплее нормы. Это позволило ему войти в десятку самых теплых за 139 лет наблюдения в Киеве", - сказано в сообщении.

По данным метеорологов, самым холодным днем в текущем феврале стало 23-е число - минимальная температура опустилась до -7,7°С. Самым теплым было 28 февраля - максимальная температура в столице поднялась до +11,2°С.

Осадков в Киеве в последний месяц зимы выпало 34 мм, что составило 74% климатической нормы.