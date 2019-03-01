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19:35 01.03.2019

Апелляционный суд определил состав коллегии для рассмотрения жалоб на приговор Януковичу по делу о госизмене

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Апелляционный суд определил состав коллегии для рассмотрения жалоб на приговор Януковичу по делу о госизмене

Киевский апелляционный суд определил состав коллегии для рассмотрения апелляций на приговор экс-президенту Украины Виктору Януковичу по делу о государственной измене, который был вынесен Оболонским районным судом Киева.

Как сообщает пресс-служба суда, шесть апелляций адвокатов В.Януковича будет рассматривать суд в составе судьи-докладчика Юрия Трясуна, судей Сергея Новова, Ивана Мосендза, Александра Журавля, Оксаны Павленко.

"Информация о дате назначения апелляционных жалоб к судебному разбирательству будет сообщена дополнительно", - отмечает в сообщении суда.

26 февраля Оболонский суд сообщил, что по состоянию на последний день срока обжалования приговора В.Януковичу, который был 25 февраля, было подано 5 апелляций.

Адвокаты из объединения "Авер Лекс" Богдан Биленко и Андриана Фозекош просят отменить приговор и назначить новое судебное рассмотрение в суде первой инстанции. Их коллеги Виталий Сердюк и Игорь Федоренко просят апелляционный суд дополнительно допросить 48 свидетелей, приговор отменить, а уголовное производство в отношении В.Януковича закрыть; также отменить аресты на имущество, принятые в рамках данного уголовного производства.

Защитник Александр Горошинский в своей жалобе просит отменить приговор, а уголовное производство в отношении В.Януковича закрыть.

Адвокат Александр Байдик просит изменить приговор, исключив из него ссылку на определенные доказательства и обстоятельства.

Назначенный В.Януковичу по решению суда государственный защитник Юрий Рябовол просит отменить приговор и оправдать экс-президента.

Как сообщалось, 24 января 2019 года Оболонский районный суд Киева приговорил В.Януковича к 13 годам лишения свободы за государственную измену и пособничество в ведении агрессивной войны против Украины со стороны Российской Федерации.

В то же время суд признал невиновным В.Януковича по обвинению в пособничестве посягательству на территориальную целостность Украины, что привело к гибели людей или другим тяжким последствиям.

Теги: #апелляция #суд #янукович
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