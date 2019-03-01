Полиция открыла дело за групповое хулиганство возле Херсонского горсовета

Херсонский отдел полиции открыл уголовное производство по статье "хулиганство, совершенное группой лиц" после беспорядков возле здания Херсонского городского совета.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Херсонской области, на улице у здания горсовета после небольших потасовок произошла драка между конфликтующими сторонами (речь идет о сторонниках и противниках переименования улицы Лютеранской в улицу Екатерины Гандзюк). Полицейские локализовали конфликт.

По факту произошедших событий Херсонский отдел полиции открыл уголовное производство по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство, совершенное группой лиц).

В настоящее время сотрудники полиции анализируют видео с камер видеонаблюдения, изучают все обстоятельства, устанавливают участников событий для предоставления их действиям правовой оценки.

Как сообщалось, заседание сессии Херсонского горсовета в пятницу сопровождалось потасовками между сторонниками и противниками переименования улицы Лютеранской в улицу Екатерины Гандзюк. Полиция доставила участников конфликта (мужчину, вырывавшего плакат, и женщину, обливавшую присутствующих водой) в отделение и составила административные протоколы за мелкое хулиганство по ст. 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

В целом сотрудники полиции не допустили грубых нарушений общественного порядка, правоохранители дежурили и в сессионном зале, и у здания горсовета.