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18:16 01.03.2019

Апелляционный суд отказал Генпрокуратуре в доступе к источникам журналиста "Нового времени"

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Апелляционный суд отказал Генпрокуратуре в доступе к источникам журналиста "Нового времени"

Киевский апелляционный суд частично удовлетворил жалобу редакции "Новое время", отказав Генпрокуратуре в предоставлении доступа к источникам информации, сообщается на сайте "Судебная власть Украины".

Согласно релизу, суд отменил решение следственного судьи Печерского райсуда Киева от 4 февраля 2019 года в части предоставления временного доступа к вещам и документам, содержащим коммерческую тайну, и возможности изъятия их копий, находящихся во владении ООО "Издательский Дом"Медиа-ДК" и использовавшихся при подготовке и публикации … статьи "Бриллиантовая дочь. Кто и как платил за обучение наследницы прокурора Корнийца в Великобритании".

В остальном решение Печерского райсуда осталось без изменений.

Автор статьи, журналист "Нового время" Иван Верстюк отметил, что на это решение суда впоследствии смогут ссылаться другие журналисты в случае подобных требоаний правоохранителей о раскрытии источников информации.

"В истории украинской журналистики создан очень важный прецедент защиты анонимности источников информации. Теперь на него смогут ссылаться другие журналисты, от которых правоохранители будут требовать раскрытия того, откуда в них данные, файлы, документы, контракты, фотографии, видеозаписи или любая другая информация", - прокомментировал он на своей странице в Facebook.

Теги: #коррупция #суд #генпрокуратура
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