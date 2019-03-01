Технические эксперты МВФ с 5 по 13 марта будут работать в Украине

Технические эксперты Международного валютного фонда (МВФ) с 5 по 13 марта посетят Украину для обсуждения ситуации в экономической сфере, сообщило представительство МВФ в Украине со ссылкой на постоянного представителя МВФ в Украине Йосту Люнгмана.

"Техническая команда в составе нескольких специалистов МВФ посетит Киев в течение 5-13 марта для обсуждения событий в экономической сфере и прогресса в направлении внедрения реформаторских мер, предусмотренных программой stand-by с Украиной", - сказал Й. Люнгман.