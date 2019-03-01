Кабмин дополнительно выделил 10 млн грн на достройку нового корпуса Острожской академии

Кабинет министров Украины дополнительно выделил 10 млн грн на достройку нового корпуса Национального университета "Острожская академия", сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Как сообщает в пятницу пресс-служба правительства, строительство корпуса академии было заморожено с середины 90-х, и последние два года именно при поддержке Правительства активно восстановлено снова.

В 2017 году выделили на достройку 15 млн грн, в 2018 году - уже 60 млн.

"А сейчас выделяем еще 10 млн грн", - сказал премьер во время общения со студентами и преподавателями академии.