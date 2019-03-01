Пиротехники обезвредили 100-киллограмовую авиабомбу, найденную коммунальщиками во время ремонтных работ в Харькове

Работники коммунальных служб Харькова при проведении ремонтных работ по ул.Малиновского,7, в пятницу обнаружили в котловане ржавый металлический предмет, похожий на боеприпас, и сообщили об этом в Госслужбу Украины по ЧС.

"На место вызова сразу прибыли специалисты Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, которые идентифицировали обнаруженный предмет как авиационную бомбу ФАБ 100 времен Второй мировой войны и вызвали пиротехническое подразделение аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС в Харьковской области", - сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Харьковской области.

До прибытия пиротехников работники Нацполиции оградили место находки и не пускали к нему людей.

Саперы ГСЧС изъяли авиабомбу из котлована, погрузили в специальный автомобиль и вывезли на специальный полигон для уничтожения.