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14:04 01.03.2019

Тимошенко рассчитывает, что МВД защитит честные выборы в Украине

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Тимошенко рассчитывает, что МВД защитит честные выборы в Украине

Кандидат в президенты Украины, лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко рассчитывает, что Министерство внутренних дел Украины защитит право украинцев на честные выборы.

"Я рассчитываю, что в первый раз в истории независимой Украины Министерство внутренних дел и министр внутренних дел (Арсен Аваков – ИФ) поднимутся над всеми политическими боями и защитят честные выборы в Украине, защитят права людей избрать своего президента", - сказала Ю.Тимошенко журналистам перед допросом в МВД в качестве свидетеля в деле о подкупе избирателей в пятницу в Киеве.

Она высказала надежду, что уголовные дела, которые в настоящее время открыты МВД по ее заявлению против подкупа и против фальсификации реестра избирателей, будут доведены до логического завершения, и все люди, которые принимают сегодня участие в этих преступных действиях, будут привлечены к уголовной ответственности.

"И еще хочу сейчас обратиться к Порошенко (президенту Украины Петру Порошенко – ИФ) и его уголовному коррупционному окружению: вам ничего не поможет, никакие подкупы и никакие фальсификации, вы будете отвечать за преступления, которые вы совершили против Украины. И никто не даст вам выехать из страны и спрятаться где-то в других странах от правосудия. Вы будете отвечать за каждую копейку, которую украли у народа Украины", - подчеркнула Ю.Тимошенко.

Теги: #тимошенко #мвд #выборы
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