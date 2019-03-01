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14:03 01.03.2019

Мураев недостоверно указал в декларации информацию о размере взноса в уставный капитал общества, занизив его на 950тыс. - НАПК

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Мураев недостоверно указал в декларации информацию о размере взноса в уставный капитал общества, занизив его на 950тыс. - НАПК

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) при полной проверке декларации народного депутата Евгения Мураева выявило признаки умышленного декларирования недостоверной информации на сумму более 250 прожиточных минимумов.

"Так, установлено, что Евгений Мураев задекларировал корпоративные права в хозяйственном обществе, однако недостоверно указал информацию о размере своего взноса в уставный капитал общества, отметив его меньше на 950 853 грн. Также недостоверно указал информацию о финансовых обязательствах", - говорится в сообщении пресс-службы НАПК, обнародованном в пятницу.

В Нацагенстве отметили, что о выявленных признаках уголовного правонарушения в известность поставили правоохранительные органы, как это и предусмотрено законом.

"Обоснованный вывод о выявленных признаках уголовного преступления - декларировании недостоверной информации, направлено в Национальный антикоррупционного бюро", - добавили в НАПК.

Теги: #напк #декларация #мураев
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