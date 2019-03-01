События

13:16 01.03.2019

ЕС ожидает больших усилий Украины для борьбы с коррупцией в оборонном секторе

2 мин читать
ЕС ожидает больших усилий Украины для борьбы с коррупцией в оборонном секторе

В Европейском Союзе ожидают, что украинские власти сделают все необходимое для борьбы с коррупцией в оборонном секторе, а подозреваемые в незаконных действиях будут привлечены к ответственности, сказано в комментарии пресс-секретаря ЕС агентству "Интерфакс-Украина".

"ЕС придает большое значение борьбе с коррупцией и верховенству права, мы продолжаем тесно сотрудничать с Украиной в этих секторах. В Украине был проведен ряд важных реформ, но необходимо сделать еще больше, в том числе для борьбы с коррупцией в оборонном секторе", - отмечается в комментарии пресс-секретаря ЕС агентству "Интерфакс-Украина" в пятницу в Брюсселе в связи с недавним коррупционным скандалом в оборонном секторе Украины.

В Брюсселе ожидают, что украинские власти расследуют "любые предполагаемые случаи коррупции и привлекут к ответственности лиц, подозреваемых в незаконных действиях".

Как сообщалось, команда журналистских расследований Bihus.Info представила 25 февраля фильм, в котором утверждается, что Игорь Гладковский, сын первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, вместе с Виталием Жуковым и Андреем Рогозой через фирмы-прокладки поставляли оборонным предприятиям контрабандные российские детали или детали с украинских воинских частей по завышенным в 2-4 раза ценам. Согласно данным журналистов, размер хищений составляет минимум 250 млн грн.

Авторы расследования утверждают, что к коррупционным сделкам причастны О.Гладковский, который ранее был бизнес-партнером действующего президента страны Петра Порошенко, экс-руководитель "Укрспецэкпорта" и глава госконцерна "Укроборонпрома" Павел Букин, а также директоры предприятий (в частности Изюмского приборостроительного завода и КБ.им.Морозова) и другие должностные лица госконцерна. В материале также говорится, что сделки организовывались через три основные фирмы-прокладки, а одной из подобных фирм якобы выступал завод "Кузня на Рыбальском", на тот момент принадлежавший П.Порошенко.

И.Гладковский заявил, что подаст в суд на авторов фильма, которые обвиняют его в причастности к коррупции в оборонном секторе.

О.Гладковский обратился в правоохранительные органы с заявлением о проверке обнародованных в журналистском расследовании Bihus.Info фактов о незаконных сделках при закупках в армии, а также попросил временно приостановить его полномочия первого замсекретаря СНБО

27 февраля пресс-служба НАБУ сообщила, что детективы Бюро внесли сведения в ЕРДР и начали досудебное расследование по признакам присвоения, трате имущества или овладении им путем злоупотребления служебным положением.

Теги: #ес #коррупция #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:01 01.03.2019
Размещение ракет в Украине обернется катастрофой для ее государственности - Лукашенко

Размещение ракет в Украине обернется катастрофой для ее государственности - Лукашенко

12:55 01.03.2019
Лукашенко прогнозирует победу Порошенко на выборах президента Украины

Лукашенко прогнозирует победу Порошенко на выборах президента Украины

12:11 01.03.2019
Intertop Ukraine откроет первый в Украине The North Face, еще 8 магазинов в киевском ТРЦ River Mall

Intertop Ukraine откроет первый в Украине The North Face, еще 8 магазинов в киевском ТРЦ River Mall

12:06 01.03.2019
Климкин в Одессе примет участие в форуме по безопасности в Черноморском регионе

Климкин в Одессе примет участие в форуме по безопасности в Черноморском регионе

11:39 01.03.2019
На выплату субсидий наличными в марте направят почти 5,7 млрд грн – министр соцполитики

На выплату субсидий наличными в марте направят почти 5,7 млрд грн – министр соцполитики

11:26 01.03.2019
Тимошенко: Мы должны объединяться, чтобы освободить Украину от коррупционной системы

Тимошенко: Мы должны объединяться, чтобы освободить Украину от коррупционной системы

11:23 01.03.2019
Монетизированные субсидии составят от 0 до 24 тыс. грн, сумму будут определять индивидуально – Рева

Монетизированные субсидии составят от 0 до 24 тыс. грн, сумму будут определять индивидуально – Рева

11:13 01.03.2019
Война РФ против Украины за 5 лет унесла жизни 13 тысяч украинцев, из которых 3 тысячи военнослужащих – Турчинов

Война РФ против Украины за 5 лет унесла жизни 13 тысяч украинцев, из которых 3 тысячи военнослужащих – Турчинов

10:58 01.03.2019
Водитель украинского автобуса погиб, двое пассажиров ранены в ночном ДТП в Польше

Водитель украинского автобуса погиб, двое пассажиров ранены в ночном ДТП в Польше

10:36 01.03.2019
С 15 марта возобновляется регулярное авиационное сообщение с Ужгородом – Порошенко

С 15 марта возобновляется регулярное авиационное сообщение с Ужгородом – Порошенко

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

С 15 марта возобновляется регулярное авиационное сообщение с Ужгородом – Порошенко

В Закарпатье в горах потерялось двое туристов, ведутся поиски

Боевики 13 раз за сутки открывали огонь по позициям ВСУ, без потерь

Суд признал недействительным и противоправным постановление ЦИК с разъяснением по агитации, удовлетворив иск Гриценко

Суд арестовал два особняка Фирташа в Лондоне по требованию банка ВТБ

ПОСЛЕДНЕЕ

Госсудадминистрация отозвала объявление о создании судебной системы ЕСИТС

На выходных в Украине похолодает

В Харькове пассажир брызнул газовым баллончиком в лицо вагоновожатой трамвая, у нее ожог глаз

Четыре человека пострадали в ДТП с участием рейсового автобуса во Львовской области

Минздрав Украины внедряет использование оценки медтехнологий

В апреле в КПИ пройдет экономический форум в рамках проекта по популяризации Украины в мире через культурную дипломатию - вице-премьер

"Харьковский бронетанковый завод" модернизирует поставляемые в подразделения ДШВ и морпехов танки Т-80БВ

ДТП на Броварском проспекте в Киеве, есть жертвы

Из Дели вылетела часть украинцев, рейс которых был отмене накануне, остальные – вечером и в субботу

Киевсовет утвердил правила использования единого е-билета

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА