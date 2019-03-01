ЕС ожидает больших усилий Украины для борьбы с коррупцией в оборонном секторе

В Европейском Союзе ожидают, что украинские власти сделают все необходимое для борьбы с коррупцией в оборонном секторе, а подозреваемые в незаконных действиях будут привлечены к ответственности, сказано в комментарии пресс-секретаря ЕС агентству "Интерфакс-Украина".

"ЕС придает большое значение борьбе с коррупцией и верховенству права, мы продолжаем тесно сотрудничать с Украиной в этих секторах. В Украине был проведен ряд важных реформ, но необходимо сделать еще больше, в том числе для борьбы с коррупцией в оборонном секторе", - отмечается в комментарии пресс-секретаря ЕС агентству "Интерфакс-Украина" в пятницу в Брюсселе в связи с недавним коррупционным скандалом в оборонном секторе Украины.

В Брюсселе ожидают, что украинские власти расследуют "любые предполагаемые случаи коррупции и привлекут к ответственности лиц, подозреваемых в незаконных действиях".

Как сообщалось, команда журналистских расследований Bihus.Info представила 25 февраля фильм, в котором утверждается, что Игорь Гладковский, сын первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, вместе с Виталием Жуковым и Андреем Рогозой через фирмы-прокладки поставляли оборонным предприятиям контрабандные российские детали или детали с украинских воинских частей по завышенным в 2-4 раза ценам. Согласно данным журналистов, размер хищений составляет минимум 250 млн грн.

Авторы расследования утверждают, что к коррупционным сделкам причастны О.Гладковский, который ранее был бизнес-партнером действующего президента страны Петра Порошенко, экс-руководитель "Укрспецэкпорта" и глава госконцерна "Укроборонпрома" Павел Букин, а также директоры предприятий (в частности Изюмского приборостроительного завода и КБ.им.Морозова) и другие должностные лица госконцерна. В материале также говорится, что сделки организовывались через три основные фирмы-прокладки, а одной из подобных фирм якобы выступал завод "Кузня на Рыбальском", на тот момент принадлежавший П.Порошенко.

И.Гладковский заявил, что подаст в суд на авторов фильма, которые обвиняют его в причастности к коррупции в оборонном секторе.

О.Гладковский обратился в правоохранительные органы с заявлением о проверке обнародованных в журналистском расследовании Bihus.Info фактов о незаконных сделках при закупках в армии, а также попросил временно приостановить его полномочия первого замсекретаря СНБО

27 февраля пресс-служба НАБУ сообщила, что детективы Бюро внесли сведения в ЕРДР и начали досудебное расследование по признакам присвоения, трате имущества или овладении им путем злоупотребления служебным положением.