События

12:28 01.03.2019

Госсудадминистрация отозвала объявление о создании судебной системы ЕСИТС

2 мин читать
Госсудадминистрация отозвала объявление о создании судебной системы ЕСИТС

Государственная судебная администрация (ГСА) отозвала объявление о создании и обеспечении функционирования Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы (ЕСИТС), которая должна была начать работу с 1 марта 2019 года.

Как сообщается на портале судебной власти, информация об отзыве объявления о создании указанной системы от 1 декабря 2018 года опубликована в газете "Голос Украины"1 марта.

Решение об отзыве объявления вынес Высший совет правосудия 28 февраля по итогам обсуждения с судами, другими органами и учреждениями системы правосудия, принявшими решение о необходимости отсрочки начала функционирования ЕСИТС.

"О начале функционирования ЕСИТС будет сообщено дополнительно", - сообщает ГСА.

При этом ГСА сообщает о продолжении тестового режима эксплуатации ЕСИТС в составе следующих подсистем (модулей): единственный контакт-центр судебной власти Украины, единая подсистема управления финансово-хозяйственными процессами, электронный кабинет, официальный веб-портал "Судебная власть Украины", единый госреестр судебных решений, электронный суд, автоматизированное распределение, судебная статистика.

"В судах будет продолжаться тестовая эксплуатация указанных подсистем и модулей ЕСИТС, подключение к которым будет осуществляться постепенно, согласно отдельным приказам ГСА Украины", - сообщает Госсудебная администрация.

Как сообщалось, Высший совет правосудия выразил обеспокоенность низкой степенью готовности к внедрению ЕСИТС с 1 марта.

ЕСИТС должна была начать функционировать через три месяца после публикации объявления о ее запуске. Объявление было опубликовано 1 декабря 2018 года.

С 1 января 2019 года ЕСИТС работает в тестовом режиме.

Теги: #гса
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:18 23.01.2018
Депутаты предлагают привлечь ГФС и ГСА к мониторингу земель

Депутаты предлагают привлечь ГФС и ГСА к мониторингу земель

16:13 12.01.2018
Рассматривающие резонансные дела суды не будут ликвидированы, пока не вынесут по ним решения

Рассматривающие резонансные дела суды не будут ликвидированы, пока не вынесут по ним решения

11:57 02.12.2017
Служба судебной охраны будет создана в 2018 году

Служба судебной охраны будет создана в 2018 году

10:21 19.02.2016
За военные преступления в Украине в 2015 году осуждены 2,5 тыс. человек, за преступления против нацбезопасности – 73 лица

За военные преступления в Украине в 2015 году осуждены 2,5 тыс. человек, за преступления против нацбезопасности – 73 лица

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

С 15 марта возобновляется регулярное авиационное сообщение с Ужгородом – Порошенко

В Закарпатье в горах потерялось двое туристов, ведутся поиски

Боевики 13 раз за сутки открывали огонь по позициям ВСУ, без потерь

Суд признал недействительным и противоправным постановление ЦИК с разъяснением по агитации, удовлетворив иск Гриценко

Суд арестовал два особняка Фирташа в Лондоне по требованию банка ВТБ

ПОСЛЕДНЕЕ

ЕС ожидает больших усилий Украины для борьбы с коррупцией в оборонном секторе

На выходных в Украине похолодает

Климкин в Одессе примет участие в форуме по безопасности в Черноморском регионе

В Харькове пассажир брызнул газовым баллончиком в лицо вагоновожатой трамвая, у нее ожог глаз

Четыре человека пострадали в ДТП с участием рейсового автобуса во Львовской области

Минздрав Украины внедряет использование оценки медтехнологий

Водитель украинского автобуса погиб, двое пассажиров ранены в ночном ДТП в Польше

С 15 марта возобновляется регулярное авиационное сообщение с Ужгородом – Порошенко

В апреле в КПИ пройдет экономический форум в рамках проекта по популяризации Украины в мире через культурную дипломатию - вице-премьер

"Харьковский бронетанковый завод" модернизирует поставляемые в подразделения ДШВ и морпехов танки Т-80БВ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА