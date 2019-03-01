Госсудадминистрация отозвала объявление о создании судебной системы ЕСИТС

Государственная судебная администрация (ГСА) отозвала объявление о создании и обеспечении функционирования Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы (ЕСИТС), которая должна была начать работу с 1 марта 2019 года.

Как сообщается на портале судебной власти, информация об отзыве объявления о создании указанной системы от 1 декабря 2018 года опубликована в газете "Голос Украины"1 марта.

Решение об отзыве объявления вынес Высший совет правосудия 28 февраля по итогам обсуждения с судами, другими органами и учреждениями системы правосудия, принявшими решение о необходимости отсрочки начала функционирования ЕСИТС.

"О начале функционирования ЕСИТС будет сообщено дополнительно", - сообщает ГСА.

При этом ГСА сообщает о продолжении тестового режима эксплуатации ЕСИТС в составе следующих подсистем (модулей): единственный контакт-центр судебной власти Украины, единая подсистема управления финансово-хозяйственными процессами, электронный кабинет, официальный веб-портал "Судебная власть Украины", единый госреестр судебных решений, электронный суд, автоматизированное распределение, судебная статистика.

"В судах будет продолжаться тестовая эксплуатация указанных подсистем и модулей ЕСИТС, подключение к которым будет осуществляться постепенно, согласно отдельным приказам ГСА Украины", - сообщает Госсудебная администрация.

Как сообщалось, Высший совет правосудия выразил обеспокоенность низкой степенью готовности к внедрению ЕСИТС с 1 марта.

ЕСИТС должна была начать функционировать через три месяца после публикации объявления о ее запуске. Объявление было опубликовано 1 декабря 2018 года.

С 1 января 2019 года ЕСИТС работает в тестовом режиме.