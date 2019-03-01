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12:08 01.03.2019

На выходных в Украине похолодает

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На выходных в Украине похолодает

В ближайшие сутки, 2 марта, с севера Европы продолжит поступать холодный воздух, поэтому температура еще снизится, ожидается рост атмосферного давления и ослабление ветра, сообщает в пятницу Укргидрометцентр.

Без осадков, лишь в восточных и Сумской областях, ночью и в Карпатском регионе местами небольшой снег. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 3-8° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла; на Закарпатье и крайнем юге страны ночью около 0°, днем 1-6° тепла.

В Киеве - без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 5-7° мороза, днем около 0°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 2 марта самая высокая температура днем была 13,7 в 1995г, самая низкая ночью -20,9 в 1929г.

На 3 марта синоптики прогнозируют в Украине без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 6-11° мороза, на севере Левобережья до 13° мороза; днем 1-6° тепла, в восточных областях 0-2° мороза.

В Киеве - без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 6-8° мороза, днем 3-5° тепла.

Теги: #погода
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