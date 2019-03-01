События

11:48 01.03.2019

В Харькове пассажир брызнул газовым баллончиком в лицо вагоновожатой трамвая, у нее ожог глаз

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В Харькове пассажир брызнул газовым баллончиком в лицо вагоновожатой трамвая, у нее ожог глаз

В Харькове в пятницу утром между пассажирами трамвая №20 и вагоновожатой произошел конфликт из-за оплаты за проезд, в ходе которого один из пассажиров брызнул женщине в лицо газовым баллончиком.

"Не найдя общего языка с вагоновожатой, пассажир залез в карман, достал газовый баллончик и прыснул в лицо водителя", - написал директор департамента по делам информации и связям с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко на своей странице в Facebook.

В отделе коммуникаций ГУ Национальной полиции в Харьковской области уточнили, что это произошло на ул.Котлова в 8:58.

"В результате происшествия пострадала 45-летняя женщина. Она получила ожог глаз. По адресу выезжала следственно-оперативная группа Холодногорского отдела полиции", - сказали в отделе коммуникаций.

Информация о происшествии внесена в журнал единого учета. Полиция устанавливает обстоятельства конфликта.

Как сообщалось, 19 февраля Харьковский окружной административный суд удовлетворил заявление об обеспечении исков общественной организации "Харьковский антикоррупционный центр" (ХАЦ) и депутата горсовета, адвоката Игоря Черняка и приостановил действие решения исполкома горсовета о повышении стоимости проезда в горэлектротранспорте на время рассмотрения исков. Однако горэлектротранспорт продолжает перевозить пассажиров по повышенной цене: трамваи и троллейбусы по 6 грн (вместо 4 грн), а метро - по 8 грн (вместо 5 грн). Заместитель городского головы Харькова Евгений Водовозов назвал решения суда политическими и пообещал, что горсовет обжалует их в кратчайшие сроки.

Теги: #нападение #полиция #харьков #баллончик
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