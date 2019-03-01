Минздрав Украины внедряет использование оценки медтехнологий

Министерство здравоохранения Украины планирует ввести использование оценки медицинских технологий (ОМТ), что позволит научно определять, какие лекарственные средства и медуслуги целесообразно финансировать и закупать государством за счет налогоплательщиков, сообщается на сайте ведомства.

Согласно сообщению, как предполагается, этот метод станет основным для определения приоритетов в украинской системе здравоохранения.

Такой метод использует большинство стран ЕС, где оценку проводят отдельные экспертные органы. Их конечная цель - найти оптимальный метод лечения через сравнение его клинической эффективности и стоимости, после чего рекомендовать его профильному министерству.

Как поясняет Минздрав, метод ОМТ также используется для развития профилактических направлений здравоохранения. В частности, с его помощью можно определить, какие вакцины или диагностика должны быть обязательными во избежание распространения отдельных болезней среди населения.

В настоящее время Минздрав Украины создал отдельный департамент по ОМТ на базе Государственного экспертного центра, в котором работают 24 эксперта. До конца текущего года к ним предполагается дополнительно привлечь не менее 10 экспертов. На основе этого департамента планируется создать отдельный независимый орган по оценке медицинских технологий.

По данным ведомства, методом ОМТ будет определяться, какие дорогостоящие и инновационные лексредства закупать за государственные средства, будет формироваться перечень лексредств, подлежащих реимбурсации (возмещению стоимости), проводиться оценка медицинских и оперативных процедур для включения в национальные и региональные правительственные программы госзакупок в сфере здравоохранения.