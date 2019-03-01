Водитель украинского автобуса погиб, двое пассажиров ранены в ночном ДТП в Польше

Украинский автобус в ночь на пятницу попал в ДТП в населенном пункте Тур Лодзинского воеводства Польши, погиб водитель автобуса, двое пассажиров попали в больницу, сообщает польский телеканал TVN24.

Автобус, перевозивший 15 человек, следовал маршруту Киев-Свиноуйсце (Świnoujście). Авария произошла в 01:40 по местному времени.

"Вероятно по техническим причинам у одного из грузовых автомобилей, попавших в ДТП, отлетело колесо и попало в лобовое стекло идущего навстречу автобуса. Водитель погиб на месте, автобус перекинулся в ров… По предварительной информации, все пассажиры является украинцами, которые ехали по маршруту Киев-Свиноуйсце", - сообщил представитель полиции Кшиштоф Котковский(Krzysztof Kotkowski).

По его словам, двое пострадавших пассажиров - мужчина и женщина - доставлены в больницу в Поддембице.

Украинцев, которые не пострадали в ДТП, разместили в школе вблизи места ДТП.

По информации полиции, водитель грузовика был трезв.