События

10:58 01.03.2019

Водитель украинского автобуса погиб, двое пассажиров ранены в ночном ДТП в Польше

1 мин читать
Водитель украинского автобуса погиб, двое пассажиров ранены в ночном ДТП в Польше

Украинский автобус в ночь на пятницу попал в ДТП в населенном пункте Тур Лодзинского воеводства Польши, погиб водитель автобуса, двое пассажиров попали в больницу, сообщает польский телеканал TVN24.

Автобус, перевозивший 15 человек, следовал маршруту Киев-Свиноуйсце (Świnoujście). Авария произошла в 01:40 по местному времени.

"Вероятно по техническим причинам у одного из грузовых автомобилей, попавших в ДТП, отлетело колесо и попало в лобовое стекло идущего навстречу автобуса. Водитель погиб на месте, автобус перекинулся в ров… По предварительной информации, все пассажиры является украинцами, которые ехали по маршруту Киев-Свиноуйсце", - сообщил представитель полиции Кшиштоф Котковский(Krzysztof Kotkowski).

По его словам, двое пострадавших пассажиров - мужчина и женщина - доставлены в больницу в Поддембице.

Украинцев, которые не пострадали в ДТП, разместили в школе вблизи места ДТП.

По информации полиции, водитель грузовика был трезв.

Теги: #дтп #польша #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:39 01.03.2019
На выплату субсидий наличными в марте направят почти 5,7 млрд грн – министр соцполитики

На выплату субсидий наличными в марте направят почти 5,7 млрд грн – министр соцполитики

11:26 01.03.2019
Тимошенко: Мы должны объединяться, чтобы освободить Украину от коррупционной системы

Тимошенко: Мы должны объединяться, чтобы освободить Украину от коррупционной системы

11:23 01.03.2019
Монетизированные субсидии составят от 0 до 24 тыс. грн, сумму будут определять индивидуально – Рева

Монетизированные субсидии составят от 0 до 24 тыс. грн, сумму будут определять индивидуально – Рева

11:13 01.03.2019
Война РФ против Украины за 5 лет унесла жизни 13 тысяч украинцев, из которых 3 тысячи военнослужащих – Турчинов

Война РФ против Украины за 5 лет унесла жизни 13 тысяч украинцев, из которых 3 тысячи военнослужащих – Турчинов

11:01 01.03.2019
Четыре человека пострадали в ДТП с участием рейсового автобуса во Львовской области

Четыре человека пострадали в ДТП с участием рейсового автобуса во Львовской области

10:36 01.03.2019
С 15 марта возобновляется регулярное авиационное сообщение с Ужгородом – Порошенко

С 15 марта возобновляется регулярное авиационное сообщение с Ужгородом – Порошенко

10:28 01.03.2019
В апреле в КПИ пройдет экономический форум в рамках проекта по популяризации Украины в мире через культурную дипломатию - вице-премьер

В апреле в КПИ пройдет экономический форум в рамках проекта по популяризации Украины в мире через культурную дипломатию - вице-премьер

10:20 01.03.2019
"Харьковский бронетанковый завод" модернизирует поставляемые в подразделения ДШВ и морпехов танки Т-80БВ

"Харьковский бронетанковый завод" модернизирует поставляемые в подразделения ДШВ и морпехов танки Т-80БВ

10:10 01.03.2019
Украина по итогам 2018г возглавила десятку стран с наибольшим количеством новых случаев кори – ЮНИСЕФ

Украина по итогам 2018г возглавила десятку стран с наибольшим количеством новых случаев кори – ЮНИСЕФ

09:31 01.03.2019
ДТП на Броварском проспекте в Киеве, есть жертвы

ДТП на Броварском проспекте в Киеве, есть жертвы

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

С 15 марта возобновляется регулярное авиационное сообщение с Ужгородом – Порошенко

В Закарпатье в горах потерялось двое туристов, ведутся поиски

Боевики 13 раз за сутки открывали огонь по позициям ВСУ, без потерь

Суд признал недействительным и противоправным постановление ЦИК с разъяснением по агитации, удовлетворив иск Гриценко

Суд арестовал два особняка Фирташа в Лондоне по требованию банка ВТБ

ПОСЛЕДНЕЕ

Минздрав Украины внедряет использование оценки медтехнологий

Из Дели вылетела часть украинцев, рейс которых был отмене накануне, остальные – вечером и в субботу

Киевсовет утвердил правила использования единого е-билета

Незаконно выделенная под гаражи территория бывшего завода в центре Харькова возвращена общине

В Закарпатье в горах потерялось двое туристов, ведутся поиски

Пхеньян и Вашингтон договорились о продолжении диалога – ЦТАК

Следователи ГПУ расследуют обстоятельства участия экс-руководства страны в преступлениях во время Революции Достоинства

США объявили награду за информацию о сыне Усамы бен Ладена

Боевики 13 раз за сутки открывали огонь по позициям ВСУ, без потерь

В Украине с 1 марта рынок газа переходит на суточную балансировку – "Нафтогаз"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА