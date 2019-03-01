С 15 марта возобновляется регулярное авиационное сообщение с Ужгородом – Порошенко

С 15 марта после длительного периода возобновляет работу аэропорт Ужгорода (Закарпатская обл.) и раз в неделю авиакомпания "Мотор Сич" будет осуществлять рейс сообщением "Киев-Львов-Ужгород", сообщил президент Украины Петр Порошенко.

"Как и обещали, в марте восстанавливаем регулярное авиационное сообщение с Ужгородом. Наконец после длительного периода аэропорт Ужгорода заработает! Начинаем 15 марта с одного рейса в неделю сообщением Киев-Львов-Ужгород авиакомпании "Мотор Сич", - написал П.Порошенко в своей странице в соцсети Фейсбук в пятницу.

Вместе с тем, президент выразил уверенность в перспективах развития аэропорта и прилегающей инфраструктуры. "Развитие региональных аэропортов - наш приоритет!", - подчеркнул П.Порошенко.