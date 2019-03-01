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10:28 01.03.2019

В апреле в КПИ пройдет экономический форум в рамках проекта по популяризации Украины в мире через культурную дипломатию - вице-премьер

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В апреле в КПИ пройдет экономический форум в рамках проекта по популяризации Украины в мире через культурную дипломатию - вице-премьер

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе подписала ряд поручений по координации усилий министерств и ведомств для реализации мероприятий, предусмотренных проектом "Через культурную дипломатию к экономической независимости Украины".

Как сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины, И.Климпуш-Цинцадзе отметила, что сейчас очень важно вернуть Украину на культурную и ментальную карту Европы и мира, ведь Россия продолжает политику присвоения украинской истории и культуры.

Главным событием проекта в 2019 году станет мировое турне в мае-декабре победителя фестиваля "Щедрик Фест" (который состоялся в январе в г.Покровск Донецкой области) - камерного хора "Кредо". Тур приурочен к 100-летию культурной дипломатии Украины и мирового триумфа украинской песни "Щедрик".

"Особенно рада, что идея этого проекта зародилась не в Киеве, не у государственных кабинетах, а на местном уровне – в городе Покровск Донецкой области, где в свое время творил композитор Николай Леонтович. Уверена, для многих не только в мире, но и в Украине станут неожиданностью донецкие корни всемирно известного "Щедрик"", - сказала она.

Вице-премьер выразила сожаление тем, что в этом году Украине не удалось выбрать исполнителя, который представил бы страну на международном песенном конкурсе "Евровидение". "Думаю, этот проект достойно компенсирует наше отсутствие на этом песенном конкурсе… Эта инициатива объединяет культуру и бизнес, прошлое и будущее", - сказала И.Климпуш-Цинцадзе.

В рамках проекта "Через культурную дипломатию к экономической независимости Украины" запланирован ряд других мероприятий, в частности, экономический форум с одноименным названием. Он должен состояться 23 апреля в Национальном техническом университете Украины "Киевский политехнический институт им.И.Сикорского" и является одним из этапов реализации масштабного и многовекторного проекта, который начался осенью 2018 года на Донбассе и призван популяризировать Украину в мире через культурную рекламу.

Турне имеет целью не только популяризацию истории "Щедрика", но и продвижение украинских экономических интересов при поддержке культурной дипломатии Украины.

Первый концерт тура запланирован в мае в Праге. Выступления запланированы в Австрии, Бельгии, Великобритании, Испании, Германии, Португалии, Франции, Чехии, Швейцарии, Канаде, США. В этих странах услышат не только 82 лучших голоса Украины, но и познакомятся с 82 ведущими торговыми марками Украины, которые поддержат тур.

Теги: #кпи #климпуш_цинцадзе #украина #культура
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