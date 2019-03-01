ДТП на Броварском проспекте в Киеве, есть жертвы

В 23:24 четверга в Киеве на проспекте Броварском произошло дорожно-транспортном происшествие (ДТП), вследствие которого погибли три человека, сообщает пресс-служба Госслужбы Украины по ЧС.

"Как выяснилось, столкнулись автомобили "ЗАЗ Vida", "Peugeot Boxer" и "Volkswagen Passat". В автомобиле "ЗАЗ Vida" было заблокировано тело водителя и двух пассажиров. Спасатели проводили работы по деблокированию погибших и смывания горюче-смазочных материалов с проезжей части дороги", - говорится в сообщении, обнародованном на странице столичного главка ГСЧС в соцсети Фейсбук в пятницу утром.

Обстоятельствами возникновения дорожно-транспортного происшествия занимаются правоохранительные органы.