События

09:23 01.03.2019

Из Дели вылетела часть украинцев, рейс которых был отмене накануне, остальные – вечером и в субботу

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Из Дели вылетела часть украинцев, рейс которых был отмене накануне, остальные – вечером и в субботу

В пятницу утром из аэропорта города Дели (Индия) вылетела группа украинцев, чей рейс накануне был отменен, сообщает Департамент консульской службы Министерства иностранных дел Украины и добавляет, что еще часть пассажиров отмененного рейса вылетит вечером, а оставшиеся – в субботу.

"Отмена авиарейса - это всегда эмоции, тревога. Природно. Но консул рядом, и вопрос постепенно решается. Утром из Дели вылетела часть украинцев, рейс которых было отменено, часть - вечером, другие - завтра рейсом МАУ", - сообщается в аккаунте Консульской службы МИД Украины в соцсети Твиттер в четверг вечером.

В четверг вечером в Департаменте консульской службы МИД Украины сообщили, что украинцы, которые не смогли в четверг вылететь из аэропорта Дели (Индия), были размещены в гостиницах города.

Теги: #рейс #украина #индия #дели #мид
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