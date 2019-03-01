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09:12 01.03.2019

Киевсовет утвердил правила использования единого е-билета

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Киевсовет утвердил правила использования единого е-билета

Киевский городской совет утвердил правила использования электронного билета в столичном пассажирском транспорте, сообщили в Киевской горгосадминистрации.

"Правила четко определяют порядок проезда городским транспортом общего пользования: трамваем, троллейбусом, фуникулером, городской электричкой. Согласно решению, для оплаты проезда в пассажирском транспорте вводится единый электронный билет. Поэтому, детально выписаны пункты оплаты е-билетом, права и обязанности пассажиров, а также взаимоотношения перевозчиков и пассажиров при предоставлении транспортных услуг", - отмечается в сообщении на сайте мэрии в четверг.

Подчеркивается, что Кyiv smart card действует и в метрополитене, и в наземном коммунальном транспорте. На данный момент система тестируется.

Приобрести электронный билет и пополнить его можно на станциях метро или в личном кабинете киевлянина, а также в терминалах самообслуживания Іbox, Еasypay и 2click. Уточняется, что при пополнении на большое количество поездок действуют такие же скидки, как при покупке проездного в метро: до 10 поездок - по 8 грн, от 50 и более поездок - по 6,5 грн.

В КГГА добавили, что для внедрения системы единого электронного билета в коммунальном транспорте Киева установили специальные считывающие устройства - валидаторы. "Пассажиру достаточно просто приложить е-билет к системе - проезд оплачен. Контроллеры имеют отдельные устройства для проверки регистрации электронного билета", – сказано в сообщении.

Правила проезда в городском пассажирском транспорте утвердил 61 депутат.

Теги: #транспорт #киев #е_билет #кгга #украина #киевсовет
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