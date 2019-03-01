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09:09 01.03.2019

Незаконно выделенная под гаражи территория бывшего завода в центре Харькова возвращена общине

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Незаконно выделенная под гаражи территория бывшего завода в центре Харькова возвращена общине

Земельный участок площадью 40 га на территории бывшего завода "Серп и Молот" в центре Харькова, который был незаконно выделен под гаражи, возвращен в собственность общины города, сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

"В связи с выявленными нарушениями (при выделении земли - ИФ) прокуратура обратилась в суд с исками о признании недействительными решений о выделении участков, а также государственных актов на землю. Сейчас производство по делам закрыто в связи с добровольным исполнением ответчиками исковых требований прокурора", - сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

По информации прокуратуры, в 2008-12 гг. Харьковский горсовет решил выделить этот участок стоимостью в 535 млн грн на безвозмездной основе двум гаражным кооперативам, учредителями которых были одни и те же люди. Кроме того, эти же люди были учредителями других предприятий, которым горсовет уже выделял земли под жилую и нежилую застройку.

В прокуратуре отмечают, что решение о размещении гаражей на этой территории противоречит государственным строительным нормам. "Учитывая, что на один гараж отводится около 30 кв.м., владельцы кооператива должны были построить на выделенных участках около 13 тыс. боксов. Но в данном районе не проживает такого количества людей, имеющих собственный транспорт. К тому же расстояние между гаражами и жилой зоной не имеет превышать километра, а сама территория запланированного гаражного комплекса значительно больше", - отмечается в сообщении пресс-службы.

Помимо этого, гаражная застройка этих территорий противоречит зонированию города.

Строительство на выделенных участках так и не было начато. При этом средств за землю горбюджет не получал, поскольку одним из решений горсовета гаражные кооперативы были освобождены от уплаты земельного налога.

Нарушение требований земельного законодательства были выявлены в ходе расследования уголовного производства в отношении организации незаконного мусорного полигона на сопредельной территории.

Теги: #прокуратура #земля #украина #харьков #завод
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Незаконно выделенная под гаражи территории бывшего завода в центре Харькова возвращена общине

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