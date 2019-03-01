Следователи ГПУ расследуют обстоятельства участия экс-руководства страны в преступлениях во время Революции Достоинства

Следователи расследуют обстоятельства препятствования высшими должностными лицами государства проведению митингов и демонстраций, организации убийств и причинения телесных повреждений митингующим во время Революции Достоинства, сообщили в Управлении социальных расследований Генеральной прокуратуры Украины.

"Следователями управления расследуются обстоятельства препятствования высшими должностными лицами государства организации и проведения собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций, организации умышленных убийств митингующих и причинения им телесных повреждений в период ноябрь 2013 - февраль 2014 года", – говорится в сообщении на странице Управления в Фейсбук в пятницу утром.

По результатам расследования установлены новые фигуранты противодействия протестным акциям, которые происходили в центральной части Киева 18-19 февраля 2014. В Управлении уточнили, что сообщено о подозрении экс-начальнику Департамента общественной безопасности МВД Украины по ст.340, ч.3 ст.365 (незаконное воспрепятствование организации или проведению собраний, митингов, шествий и демонстраций) УК Украины и экс-начальнику Департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины по ч.3 ст.28, ст.340, ч.3 ст.28, ч.3 ст.27, ч.3 ст.365 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией; незаконное воспрепятствование организации или проведению собраний, митингов, шествий и демонстраций; виды соучастников; превышение власти или служебных полномочий) УК Украины.

"В связи с сокрытием указанных подозреваемых от органа следствия и суда и не установлением их местонахождение их объявлено в розыск", – подчеркнули в ведомстве.

Также отмечается, что в связи с установлением новых обстоятельств участия бывших высших должностных лиц государства - премьер-министра Украины, Министра обороны Украины, Главнокомандующего Вооруженных сил Украины, командующего внутренних войск МВД Украины, директора Департамента МВД Украины, исполняющего обязанности начальника ГУМВД Украины в Киеве и командира полка милиции особого назначения "Беркут", в противодействии протестным акциям они извещены об изменении ранее сообщенных подозрений и о новом подозрении в совершении ряда тяжких и особо тяжких преступлений относительно митингующих.

Досудебное расследование продолжается.