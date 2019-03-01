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07:37 01.03.2019

США объявили награду за информацию о сыне Усамы бен Ладена

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США объявили награду за информацию о сыне Усамы бен Ладена

За информацию о месте нахождения Хамзы бен Ладена - сына ликвидированного США ранее лидера террористической организации "Аль-Каида" Усамы бен Ладена назначена награда в $1 млн, сообщил американский госдепартамент.

В сообщении перечисляются преступления "Аль-Каиды" против США и их граждан, и говорится: "Мы призываем всех, кто владеет информацией об этом человеке, связаться за вознаграждение с управлением юстиции".

Вся информация будет строго конфиденциальной, подчеркивается в сообщении.

Теги: #сша #награда #террорист
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