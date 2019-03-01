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03:12 01.03.2019

Трамп переговорил с лидерами Южной Кореи и Японии после саммита с Ким Чен Ыном

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Трамп переговорил с лидерами Южной Кореи и Японии после саммита с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп провел телефонные переговоры с премьер-министром Японии Синдзо Абэ и президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином, сообщают американские СМИ со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Сару Сандерс.

По данным СМИ, Д.Трамп позвонил С.Абэ и Мун Чжэ Ину из "борта номер один" по пути из Вьетнама в США. Американский лидер сообщил своим собеседникам о том, как прошли его встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном, а также с вьетнамскими властями.

В ходе разговоров Д.Трамп пообещал, что администрация США продолжит общение с КНДР и координацию со своими союзниками, сообщают СМИ.

Разговоры продлились по 10-15 минут.

Ранее японские и корейские СМИ уже сообщали, что Д.Трамп по завершению саммита с Ким Чен Ыном провел телефонные разговоры с Мун Чжэ Ином и Синдзо Абэ. Тогда СМИ сообщали, что С.Абэ поддержал Д.Трампа в том, что он "не выбрал легкий компромисс" для решения северокорейской проблемы. Мун Чжэ Ини, по данным СМИ, Д.Трамп попросил о содействии в дальнейшем налаживании диалога с лидером КНДР.

Переговоры Д.Трампа и Ким Чен Ына завершились в четверг в Ханое раньше запланированного. Лидеры США и КНДР по итогам переговоров не подписали никаких соглашений.

Теги: #япония #сша #южкорея #обсуждение #саммит
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