КПВВ в зоне проведения ООС переходят на весенний график

Все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) в зоне проведения операции объединенных сил (ООС) с 1 марта начинают работать по весеннему графику.

"Согласно распоряжению командующего объединенных сил, все контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения в районе операции объединенных сил с 1 марта 2019 года переходят на график весеннего периода. Контрольно-проверочные мероприятия и пропуск лиц и транспортных средств через линию разграничения будет осуществляться ежедневно с 07.00 до 18.30", - говорится в сообщении на странице пресс-центра штаба ООС в Фейсбуке.

Командование объединенных сил просит граждан учесть эту информацию при планировании поездок.