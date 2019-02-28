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23:41 28.02.2019

С 1 марта в Киеве возобновят движение по постоянной схеме автобусы маршрута №41

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С 1 марта в Киеве возобновят движение по постоянной схеме автобусы маршрута №41

С 1 марта в Киеве, после строительных работ возобновят движение по постоянной схеме автобусы маршрута №41, сообщили в Киевской городской государственной администрации.

"С 1 марта в связи с окончанием реконструкции транспортной развязки на пересечении улицы Героев Днепра и Оболонского проспекта восстанавливается по постоянной схеме движение автобусов маршрута № 41", – говорится в сообщении на сайте мэрии в четверг со ссылкой на КП "Киевпастранс".

Кроме того в информации отмечено, что в ночь на 1 марта с 1:20 до 05:00 в связи с ремонтными работами на ул.Народного Ополчения движение ночного троллейбусного маршрута № 92н будет организовано по маршруту: проспект Свободы - Севастопольская площадь.

Теги: #киев #автобусы #украина #движение
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