С 1 марта в Киеве возобновят движение по постоянной схеме автобусы маршрута №41

С 1 марта в Киеве, после строительных работ возобновят движение по постоянной схеме автобусы маршрута №41, сообщили в Киевской городской государственной администрации.

"С 1 марта в связи с окончанием реконструкции транспортной развязки на пересечении улицы Героев Днепра и Оболонского проспекта восстанавливается по постоянной схеме движение автобусов маршрута № 41", – говорится в сообщении на сайте мэрии в четверг со ссылкой на КП "Киевпастранс".

Кроме того в информации отмечено, что в ночь на 1 марта с 1:20 до 05:00 в связи с ремонтными работами на ул.Народного Ополчения движение ночного троллейбусного маршрута № 92н будет организовано по маршруту: проспект Свободы - Севастопольская площадь.