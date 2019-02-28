Скандал вокруг "Укроборонпрома" в связи с возможными злоупотреблениями ускорит его ликвидацию - нардеп Винник

В рамках имплементации закона о Национальной безопасности государственный концерн "Укроборонпром" должен быть ликвидирован, а скандал вокруг концерна в связи с возможными злоупотреблениями ускорит его реорганизацию, считает народный депутат Украины из фракции "Блок Петра Порошенко", глава временной следственной комиссии по расследованию фактов хищений в армии Иван Винник.

"В рамках имплементации закона о национальной безопасности, который в настоящее время действующий, мы реорганизует концерн "Укроборонпром". Реорганизуем - это дипломатичный термин. Мы его фактически уничтожим. А все предприятия должны подчинить, на мой взгляд, центральному органу исполнительной власти, который будет реализовывать регуляторную функцию в сфере безопасности и обороны", - сказал он на брифинге в четверг в Киеве.

Он отметил, что в совмещении одним субъектом и регуляторной, и хозяйственной функций содержит коррупционные риски.

"Нам нужно срочно реформировать вообще эту надстройку под названием "Укроборонпром". Я думаю, что эта ситуация позволит... принять соответствующие решения", - сказал нардеп.