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20:08 28.02.2019

ЦИК зарегистрировала уже 399 международных наблюдателей на выборах президента Украины

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ЦИК зарегистрировала уже 399 международных наблюдателей на выборах президента Украины

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала еще 42 официальных наблюдателя на выборах президента Украины 31 марта, общее количество наблюдателей составило 399 человек.

Как сообщает в четверг пресс-служба ЦИК, на заседании 28 февраля Комиссия, рассмотрев соответствующие обращения, зарегистрировала 42 официальных наблюдателей на очередных выборах президента Украины: 26 - от "Всемирного конгресса украинцев", 15 - от Международного республиканского института (МРИ), 1 – от Республики Молдова.

"Таким образом, на 28 февраля 2019 года Комиссия зарегистрировала 399 официальных наблюдателей от международных организаций и иностранных государств на очередных выборах президента Украины 31 марта 2019 года", - сказано в сообщении.

Теги: #наблюдательный_совет #цик
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