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20:05 28.02.2019

Украинцы, которые не вылетели из Дели в четверг, размещены в гостиницах - дипломаты

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Украинцы, которые не вылетели из Дели в четверг, размещены в гостиницах - дипломаты

Украинцы, которые не смогли в четверг вылететь из аэропорта Дели (Индия), были размещены в гостиницах города, а их вылет запланирован на 1 марта, сообщает Департамент консульской службы Министерства иностранных дел Украины.

"Граждане Украины, которые не смогли сегодня вылететь из Дели, размещены в гостиницах. Вылет запланирован на 01.03.19", - сообщается в аккаунте Консульской службы МИД Украины в соцсети Твиттер в четверг вечером.

Проблемы с вылетами пассажирских самолетов различных авиакомпаний в районе полуострова Индостан возникли вследствие обострения вооруженного конфликта между Пакистаном и Индией.

Теги: #размещение #украинцы #дели #индия
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