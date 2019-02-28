Украинцы, которые не вылетели из Дели в четверг, размещены в гостиницах - дипломаты

Украинцы, которые не смогли в четверг вылететь из аэропорта Дели (Индия), были размещены в гостиницах города, а их вылет запланирован на 1 марта, сообщает Департамент консульской службы Министерства иностранных дел Украины.

"Граждане Украины, которые не смогли сегодня вылететь из Дели, размещены в гостиницах. Вылет запланирован на 01.03.19", - сообщается в аккаунте Консульской службы МИД Украины в соцсети Твиттер в четверг вечером.

Проблемы с вылетами пассажирских самолетов различных авиакомпаний в районе полуострова Индостан возникли вследствие обострения вооруженного конфликта между Пакистаном и Индией.