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19:14 28.02.2019

Представителей Офиса омбудсмена не пустили в исправительную колонию на Львовщине

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Представителей Офиса омбудсмена не пустили в исправительную колонию на Львовщине

В четверг, 28 февраля, представитель уполномоченного Верховной Рады по правам человека в западном регионе Светлана Семчишин и региональный представитель уполномоченного во Львовской области Руслан Клапчук должны были осуществить мониторинговый визит в "Держевскую исправительную колонию №110", однако представители колонии из не впустили в помещение.

"В телефонном разговоре руководитель учреждения Андрей Гнатив категорически отрицал (возможность – ИФ) допуска представителей на территорию указанного учреждения, аргументируя это отсутствием осужденных", - говорится в сообщении, обнародованном на странице Офиса омбудсмена в соцсети Фейсбук в четверг.

В информации отмечается, что на место происшествия был вызван наряд полиции и подано заявление о препятствовании деятельности уполномоченного и его представителей. Также был составлен протокол об административном правонарушении в порядке ст.188-40 Кодекса Украины об административных правонарушениях, который будет направлен в суд.

В Офисе омбудсмена отмечают, что это является невыполнением руководителем учреждения требований части 2 статьи 22 закона Украины "Об уполномоченном Верховной Рады Украины по правам человека". Согласно ей, органы государственной власти, органы местного самоуправления, объединения граждан, предприятия, учреждения, организации независимо от формы собственности, должностные и служебные лица, к которым обратился уполномоченный, обязаны сотрудничать с ним и оказывать ему необходимую помощь.

"По данному факту уполномоченным будет направлено представление министру юстиции Украины Павла Петренко", - говорится в сообщении.

Теги: #колония #омбудсмен #недопуск #львовщина
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