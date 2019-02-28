Боевики 10 раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе, никто не пострадал – ООС

На Донбассе с начала суток по состоянию на 18:00 четверга боевики 10 раз обстреляли позиции украинских подразделений, потерь среди украинских военных нет, сообщает пресс-центр операции объединенных сил.

"С начала текущих суток противник 10 раз обстрелял позиции наших войск, применив 12 раз вооружение, которое запрещено Минскими договоренностям, и потратив 111 снарядов и мин калибров 122, 120 и 82 мм", - сказано в сводке пресс-центра ООС на странице в соцсети Фейсбук в четверг вечером.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики 7 раз обстрелял опорные пункты украинских сил: из минометов калибров 120 и 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов в районе населенного пункта Широкино; дважды – из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибров 120 и 82 мм и крупнокалиберных пулеметов вблизи села Лебединское; дважды – из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и автоматических станковых гранатометов в районе населенного пункта Водяное; дважды – из минометов калибра 82 мм и гранатометов различных систем вблизи села Гнутово.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" незаконные вооруженные формирования трижды обстреляли позиции подразделений ООС: из минометов калибра 120 мм вблизи села Троицкое; из минометов калибра 82 мм – в районе населенного пункта Шумы; из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – вблизи населенного пункта Хутор Вольный.

"Потерь среди личного состава объединенных сил нет. Подразделения, которые обстреливал противник, дали ответ адекватным огнем из штатного вооружения. Потери противника уточняются", - сказано в сводке.

Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных.