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16:53 28.02.2019

Турчинов: мечты недоеденных снегирей не осуществились, я и мой автотранспорт невредимы

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Турчинов: мечты недоеденных снегирей не осуществились, я и мой автотранспорт невредимы

В пресс-службе секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова опровергают информацию о взрыве его автомобиля и сообщают, что сам секретарь СНБО работает в обычном режиме.

"В последнее время в сети интернет начала распространяться информация по поводу якобы "покушения на жизнь секретаря СНБО Украины Александра Турчинова и подрыва его автомобиля". По этому поводу можем сообщить следующее. Александр Турчинов работает в обычном режиме. Автомобиль, которым он пользуется, не взрывался. Враги могут не радоваться", - говорится в сообщении пресс-службы, распространенном в четверг.

Спустя некоторое время А.Турчинов также опроверг информацию о покушении на себя.

"Прочитал в интернете, что на меня покушались, а машину взорвали. Мечты недоеденных снегирей не осуществились. Я и мой автотранспорт невредимы. Советую уважаемым СМИ не заниматься тиражированием фейков", - написал секретарь СНБО в личных аккаунтах в Твиттер и Фейсбук.

Теги: #покушение #снбо #турчинов #опровержение
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