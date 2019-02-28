Турчинов: мечты недоеденных снегирей не осуществились, я и мой автотранспорт невредимы

В пресс-службе секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова опровергают информацию о взрыве его автомобиля и сообщают, что сам секретарь СНБО работает в обычном режиме.

"В последнее время в сети интернет начала распространяться информация по поводу якобы "покушения на жизнь секретаря СНБО Украины Александра Турчинова и подрыва его автомобиля". По этому поводу можем сообщить следующее. Александр Турчинов работает в обычном режиме. Автомобиль, которым он пользуется, не взрывался. Враги могут не радоваться", - говорится в сообщении пресс-службы, распространенном в четверг.

Спустя некоторое время А.Турчинов также опроверг информацию о покушении на себя.

"Прочитал в интернете, что на меня покушались, а машину взорвали. Мечты недоеденных снегирей не осуществились. Я и мой автотранспорт невредимы. Советую уважаемым СМИ не заниматься тиражированием фейков", - написал секретарь СНБО в личных аккаунтах в Твиттер и Фейсбук.