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16:17 28.02.2019

МИД: Иностранцы усыновили в 2018 году почти 12 тыс. детей-граждан Украины

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МИД: Иностранцы усыновили в 2018 году почти 12 тыс. детей-граждан Украины

 Около 12 тыс. детей – граждан Украины - были усыновлены иностранными гражданами в 2018 году.

Согласно распространенным Департаментом консульской службы Министерства иностранных дел Украины в четверг данным, в 2018 году иностранные граждане усыновили 11814 детей - граждан Украины.

Кроме того, в 2018 году вернули на Родину 13 человек, которые пострадали от торговли людьми.

При содействии украинских дипломатов 4271 человек был обеспечен лечением, реабилитацией и оздоровлением.

71 украинцу была возвращена недополученная зарплата на общую сумму $560087.

Теги: #усыновление #иностранцы #мид
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