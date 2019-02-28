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15:20 28.02.2019

Механизмы закупок критического импорта комплектующих для ОПК в условиях военного времени проходят согласование в Кабмине – глава "Укроборонпрома"

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Механизмы закупок критического импорта комплектующих для ОПК в условиях военного времени проходят согласование в Кабмине – глава "Укроборонпрома"

Потребность ОПК Украины в закупках через т.н. "серые площадки" критического импорта комплектующих для поддержания боеготовности вооружений и военной техники (ВВТ) производства б.СССР в арсенале ВСУ, на сегодняшний день остается актуальной, механизмы их обеспечения в условиях военного времени в стране на данном этапе проходят согласование в Кабинете министров, сообщил гендиректор госконцерна "Укроборонпром" Павел Букин.

Оценивая в опубликованном в среду интервью ресурсу "Цензор.НЕТ" актуальность данной проблемы на фоне вызвавшей широкий политический и общественный резонанс обнародованной на днях в телепроекте "Наши гроши" информации о закупке бронетанковыми предприятиями "Укроборонпрома" в 2015-2017 гг. контрабандных комплектующих из РФ через фирмы-посредники, П.Букин сказал: "Если говорить непосредственно о так называемых серых площадках, то они нам еще нужны".

"Я с первого дня (вступления в должность главы "Укроборонпрома" в феврале 2018г-ИФ) просил государство: помогите решить вопрос. Чтобы мы получали критический импорт из определенного источника: пусть это будут спецслужбы, или любой другой уполномоченный государством орган. Там бы брали информацию из закрытого каталога и обеспечивали "Укроборонпрому" поставки", - отметил он.

Отвечая на вопрос, определен ли государством на сегодняшний день такой уполномоченный орган, глава "Укроборонпрома" уточнил: "Определены полномочия. Принято постановление Кабинета Министров. Механизмы согласовываются в Минфине".

"Осталось решить процедурно-финансовые вопросы по поводу оформления документов. Уже пробуем работать по этой системе", - добавил он, акцентировав: "Она (новая система госзакупок критического импорта комплектующих - ИФ), подчеркиваю, на 200% подконтрольна определенным государственным спецслужбам".

Отвечая на вопрос по поводу своих впечатлений по поводу журналистского расследования Bigus Info, П.Букин заметил: "Моя оценка однозначна: эта история имеет явные признаки манипуляции фактами, притягивания их за уши, в попытках склеить общую картину".

"Если события, о которых идет речь, произошли в 2015-2016 гг., то где все это время находились первоисточники информации? Кто отвечал за сохранность материалов следствия, если речь, действительно, идет о них. Наиболее убедительная дезинформация – это правда, приправленная акцентированной ложью. Скорее всего, речь в данном расследовании идет именно об этом. В этой истории должны разбираться правоохранительные органы", - отметил он.

"Я готов отвечать по существу. Но что оценивать в этом так называемом расследовании? Набор фотографий с приклеенными к ним диалогами? На основе которых делаются глубокомысленные выводы... Для такого "творчества" достаточно поверхностных знаний фотомонтажа. Не вижу поля для содержательной дискуссии без предоставления первоисточников. Убежден, что публикация непроверенной информации из анонимных источников о событиях трехлетней давности за месяц до выборов вызывает большие вопросы и сомнения", - подчеркнул П.Букин.

Глава "Укроборонпрома" также уточнил, что следственные органы не информируют госконцерн о продвижении в расследовании или о закрытии возбужденных в 2015-2016 годах уголовных дел по поводу деятельности ООО "Оптимумспецдеталь". При этом П.Букин задался вопросом: "Как закрытую информацию, собранную в процессе следствия, получили журналисты? Кто сделал ее публичной, совершив уголовное преступление? В каком виде ее передали? Или ее не передавали, а авторы фильма ее сфальсифицировали, также совершив уголовное преступление?"

"Без ответов на эти вопросы страна не узнает правды. Концерн и я лично готовы всесторонне способствовать расследованию", - подчеркнул он.

Теги: #букин #опк #укроборонпром #гладковский
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