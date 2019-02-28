НАТО в начале марта проведет в Черном море учения противоминных сил

Минные тральщики стран НАТО проведут 1-8 марта в акватории Черного моря военно-морские учения Poseidon 2019, сообщил Североатлантический альянс.

"Их целью является укрепление взаимодействия между военно-морскими силами стран-членов НАТО и расширение их возможностей по нейтрализации подводных угроз", - отметили в альянсе.

Учения будут проходить под руководством ВМС Румынии. Они будут поводиться в румынских территориальных водах, а также в международных водах Черного моря.

В учениях Poseidon 2019, в частности, примут участие корабли Второй постоянной противоминной группы НАТО, которые уже находятся в Черном море.

По сообщению штаба ВМС Румынии, в общей сложности в учениях примут участие 1100 военнослужащих стран-членов НАТО, 10 румынских кораблей, а также по одному кораблю из Германии, Болгарии, Турции и Испании. Кроме того, будут задействованы вертолет Puma Naval, два истребителя F-16 и два истребителя МиГ-21 ВВС Румынии.