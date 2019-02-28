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14:22 28.02.2019

Бронеавтомобиль "Барс-8" завершил госиспытания, будет поставляться ВСУ

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Бронеавтомобиль "Барс-8" завершил госиспытания, будет поставляться ВСУ

 Многоцелевой тактический бронированный автомобиль повышенной проходимости "Барс-8" для ВСУ, разработанный автомобилестроительной компанией "Богдан Моторс", завершил программу государственных испытаний, длившуюся более двух лет.

"По итогам госиспытаний "Богдан Моторс" будет поставлять броневики Вооруженным силам Украины и продвигать его на внешних рынках", - сообщил агентству "Интерфакс-Украина" пресс-секретарь корпорации "Богдан" Сергей Красуля.

По его словам, ББМ "Барс-8" успешно прошла все этапы - ходовые испытания, прохождение бродов, преодоление бездорожья, подъемов и спусков, удобство десантирования, ведения огня, испытания подрывом, баллистическую стойкость и ряд других важных тестов.

При этом он отметил, что "Барс-8" стал второй ББМ в Украине после бронеавтомобиля "Казак-2" (производства НПО "Практика"), которая прошла государственные испытания.

"Барс-8" имеет шасси повышенной проходимости с колесной формулой 4×4 с 6,7-литровым турбодизельным двигателем Cummins, бронированную противоминную и баллистическую защиту по стандарту STANAG 4569 Level 2 и системы обеспечения жизнедеятельности экипажа.

Конструкцией бронеавтомобиля предусмотрена установка систем пуска дымовых гранат, средств связи и навигации, приборов ночного и дневного наблюдения, системы регулирования давления в шинах, системы пожаротушения моторного отделения, средств маскировки, противоосколочного подбоя корпуса, автономной климатической системы.

Теги: #всу #барс_8 #богдан_моторс
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