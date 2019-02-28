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13:56 28.02.2019

В Украине весной пройдет операция "Мигрант"

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В Украине весной пройдет операция "Мигрант"

 Спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян анонсировал проведение операции "Мигрант" весной текущего года.

"С 1 марта по 31 мая этого года на территории Украины планируется проведение целевых профилактических мероприятий по надзору и контролю за выполнением законодательства в миграционной сфере под условным названием "Мигрант"", - сказал О.Слободян на брифинге в четверг в Киеве.

Он сообщил, что к операции будут привлечены Государственная миграционная служба, Государственная пограничная служба, Национальная полиция и Служба безопасности Украины.

По словам спикера погранведомства, подготовительный этап пройдет с 1 по 15 марта, а практический - с 16 марта до 31 мая.

"Основная цель операции - предотвращение и противодействие нелегальной миграции, а также проверка соблюдения иностранцами и лицами без гражданства установленных правил пребывания на территории Украины", - сказал он.

О.Слободян подчеркнул, что данная операция в Украине проводится не впервые и ранее подтвердила свою эффективность.

Он напомнил, что в прошлом году в результате аналогичной операции было выявлено 3502 административных правонарушений, которые совершили иностранцы и лица без гражданства, привлечены к административной ответственности, в соответствии с компетенцией Государственной пограничной службы Украины, более 3300 человек, сумма штрафов превысила 8,2 млн грн.

"По результатам собеседования были приняты решения об отказе во въезде в Украину 1679 иностранцам – потенциальным незаконным мигрантам. Принято решение о запрете въезда в Украину 1136 иностранцев, принято решение о принудительном возвращении 101 иностранца-правонарушителя и о выдворении 24 иностранцев", - добавил О.Слодобян.

Теги: #госпогранслужба #операция #иностранцы #нелегалы #слободян
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