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13:39 28.02.2019

Инженерно-техническое обустройство госграницы Украины с РФ намерены продолжить с 1 марта – погранслужба

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Инженерно-техническое обустройство госграницы Украины с РФ намерены продолжить с 1 марта – погранслужба

 Работы по инженерно-техническому обустройству украинско-российской госграницы продолжатся с 1 марта в случае благоприятной погоды, конечный срок реализации проекта – 2021 год, сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

"С 1 марта в случае благоприятных погодных условий продолжатся работы по инженерно-технического обустройства украинско-российской государственной границы", - сказал он на брифинге в четверг в Киеве.

Спикер ведомства напомнил, что проект, утвержденный постановлением правительства в мая 2015 года, предусматривает создание на украинско-российском участке системы "интеллектуальной границы", которая объединяет технические, инженерные и фортификационные новации и даст возможность максимального контроля над линией госграницы и предотвращения ее нарушения.

"На данный момент конечный срок реализации проекта - это 2021 год. В 2015-2018 годах на реализацию проекта было выделено 1,3 млрд грн. За эти средства оборудованы и оснащены около 30% протяженности украинско-российской границы: почти 340 км противотранспортные рвов, 250 км рокадных дорог, переоснащены 5 пограничных подразделений, оборудовано достаточное количество опорных пунктов, приобретено уникальное техническое оборудование для дистанционного контроля и многое другое", - привел данные О.Слободян.

По его словам, на 2019 год план предусматривает выделение из бюджета 400 млн грн. За эти средства планируется развернуть значительное количество комплексов видеоконтроля и сигнализации, обустроить 50 км противотранспортные рвов, 9,5 км сетчатого ограждения, почти 48 км заграждений из спирали типа "Егоза", проложить 65,8 км рокадную дорог, оборудовать 40 переходов рокадных дорог через сложные участки, выполнить работы по реконструкции помещений для подразделений охраны границы на 3 объектах и др.

"Эффективность проекта подтверждается уже тем, что на участках, где система действует, возможность нарушения линии границы практически сведена к нулю", - отметил спикер погранведомства.

Теги: #госпогранслужба #рф #граница #обустройство
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