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13:35 28.02.2019

САП о решении КС: Резонансные дела, в которых есть также недостоверность декларирования, могут остаться без инструментов доказательств

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САП о решении КС: Резонансные дела, в которых есть также недостоверность декларирования, могут остаться без инструментов доказательств

 В Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) опасаются, что из-за решения Конституционного суда Украины о неконституционности статьи Уголовного кодекса о незаконном обогащении в трех резонансных делах будет утрачена возможность доказать преступление и по другой статье (декларирование недостоверной информации).

"Результатом его (решения КС - ИФ) безусловного выполнения станет прекращение уголовного преследования всех этих лиц в определенной процессуальным законом форме - закрытие детективами НАБУ дел, в которых о подозрении сообщено еще не было; закрытие прокурорами САП дел в отношении подозреваемых, дела в отношении которых еще не переданы в суд; изменение или отказ от обвинения в делах, которые уже в суде", - говорится в сообщении САП на странице в Фейсбуке в четверг.

В прокуратуре отметили, что новость о решении КС особенно "ожидаема" в четырех делах – в отношении бывшего прокурора сил АТО Константина Кулика, судьи из Луганской области, министра инфраструктуры Владимира Омеляна и главы Государственной аудиторской службы Украины (Госаудит) Лидии Гавриловой, обвинительные акты в которых переданы в суд в 2016-2019 годах.

"Неконституционность статьи о незаконном обогащении влечет за собой недопустимость всех доказательств, собранных в ходе расследования предусмотренного ею преступления - прежде всего результатов негласных следственных (розыскных) действий. Поэтому в трех последних делах прокуроры САП вынуждены пересмотреть доказательную базу и определиться относительно возможности продолжения доказывания хотя бы преступления, предусмотренного ст. 366-1 УК Украины (декларирование недостоверной информации)", - констатировали в САП, отметив, что это – легкое преступление, в отличие от недействительной теперь статьи 368-2, предусматривающей до 10 лет лишения свободы и конфискацию имущества.

"Опережая какие-либо инсинуации - ситуация, когда в результате этой "потери" доказательств незаконного обогащения банально не останется инструментов для доказывания недостоверности декларирования, является абсолютно вероятной", - подчеркнули в прокуратуре.

Что касается уголовного производства в отношении бывшего прокурора сил АТО, ему инкриминировалось только незаконное обогащение, поэтому от обвинения в совершении данного преступления прокурор САП должен отказаться уже на следующем судебном заседании.

"На четвертом году деятельности САП этот случай, к сожалению, не единственный пример серьезного изменения правил уголовного преследования в сторону усложнения выполнения своих функций именно стороной обвинения, но первый, когда нивелированы результаты уже проделанной работы", - сожалеют в САП.

Как сообщалось, КС по конституционному представлению 59 народных депутатов Украины признал неконституционной ст. 368-2 УК Украины о незаконном обогащении, так как ее положения не соответствуют принципам верховенства права и презумпции невиновности.

Решение КС является обязательным, окончательным и не может быть обжаловано.

В ответ на это президент Украины Петр Порошенко заявил, что вносит в парламент неотложный законопроект о наказании чиновников за незаконное обогащение с учетом заключения КС.

Изменения в ст. 368-2 УК о незаконном обогащении появились в 2015 году. Соответствующий законопроект №1660-д украинский парламент принял в целом в феврале 2015 года. Он стал одним из законопроектов в пакете антикоррупционных инициатив и являлся условием для либерализации визового режима с ЕС, а также продолжения сотрудничества Украины с Международным валютным фондом (МВФ). В январе 2018 года группа из народных депутатов предприняла попытку декриминализовать статью о незаконном обогащении, зарегистрировав соответствующий законопроект №7499. Однако инициатива вызвала резонанс, вследствие которого нардепы отозвали проект закона.

Теги: #обогащение #сап #закон #ксу
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