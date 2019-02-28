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12:58 28.02.2019

Здоровье пленных украинских моряков удовлетворительное, на условия содержания не жалуются - МИД

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Здоровье пленных украинских моряков удовлетворительное, на условия содержания не жалуются - МИД

Состояние здоровья удерживаемых в РФ военнопленных украинских моряков удовлетворительное, сообщил директор департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Сергей Погорельцев.

"Состояние здоровья моряков удовлетворительное, жалоб на условия содержания и применения к ним запрещенных мер они не выражали, как и на меры физического давления", - сказал С.Погорельцев журналистам в четверг в Киеве.

Он рассказал, что моряки обеспечены теплой одеждой и обувью, им переданы продуктовые наборы и денежные средства.

По словам директора департамента МИД, консулам удалось посетить всех военнопленных украинцев, а дальнейший график встреч согласовывается. 1 и 4 февраля прошли встречи с тремя раненными моряками, а 14,16,17 января и 7,8,11 февраля - с остальными военнослужащими.

"Я уверен, что моряки вернутся домой. В этом нет никаких сомнений, но необходимо сделать все, чтобы это было реализовано как можно раньше", - добавил С.Погорельцев.

Теги: #здоровье #моряки #азовское_море #мид
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