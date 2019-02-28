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12:21 28.02.2019

Суд обязал ГБР открыть дело за разглашение генпрокурором сведений досудебного расследования в деле Гандзюк – адвокат

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Суд обязал ГБР открыть дело за разглашение генпрокурором сведений досудебного расследования в деле Гандзюк – адвокат

 Печерский районный суд Киева постановил обязать Государственное бюро расследований (ГБР) внести в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) сведения о разглашении генеральным прокурором Украины Юрием Луценко данных досудебного расследования в уголовном производстве об убийстве активистки, советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк, сообщил адвокат Маси Найем.

"Печерский районный суд города Киев постановил обязать уполномоченных лиц Государственного бюро расследований внести сведения в ЕРДР по моему заявлению о совершении генеральным прокурором Украины Юрием Луценко уголовного преступления предусмотренного по ч. 2 ст. 387. Речь идет о разглашении данных досудебного следствия в деле Екатерины Гандзюк", - написал Маси Найем на странице в Фейсбуке в четверг.

По его словам, через 24 часа ГБР обязано предоставить выписку из ЕРДР.

М.Найем напомнил, что 27 декабря 2018 года подал в ГБР заявление о совершении Ю.Луценко преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 387 УК Украины, то есть разглашение данных оперативно-розыскной деятельности, досудебного расследования, совершенное, в частности, прокурором независимо от того, принимал ли он непосредственное участие в досудебном расследовании.

"ГБР неправомерно отказалось регистрировать уголовное производство (по закону, следователи/прокуроры обязаны регистрировать уголовное производство в случае поступления заявления)", - добавил адвокат.

Он также выложил в Фейсбуке фотокопию определения Печерского райсуда Киева от 28 февраля. В документе сказано: "Суд постановил: жалобу Найема Маси-Мустафы на бездеятельность уполномоченных лиц Государственного бюро расследований относительно невнесения сведений об уголовном правонарушении в Единый реестр досудебных расследований после получения заявления об уголовном правонарушении – удовлетворить. Обязать уполномоченных лиц Государственного бюро расследований внести сведения в Единый реестр досудебных расследований по заявлению Найема Маси-Мустафы о совершении уголовного правонарушения от 27 декабря 2018 года…, начать досудебное расследование и через 24 часа с момента внесения таких сведений предоставить заявителю выписку из Единого реестра досудебных расследований".

Данное определение суда обжалованию не подлежит.

Теги: #гандзюк #гбр #луценко #найем #гпу #суд
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